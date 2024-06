Qualificação

Ifes abre 680 vagas em cursos técnico e de pós-graduação a distância

Oportunidades estão distribuídas por dois editais e contempla três cursos, em 11 polos de apoio presencial no Estado; interessados devem ficar atentos aos prazos dos documentos

2 min de leitura min de leitura

Instituto Federal do ES, Santa Lucia. (Carlos Alberto Silva)

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para 680 vagas em cursos técnico e de pós-graduação, na modalidade a distância. As oportunidades estão distribuídas por dois editais e contempla três cursos, em 11 polos de apoio presencial no Estado. Os alunos não pagam pelas qualificações.

O documento 59/2024 oferece 160 vagas para o curso técnico em Administração na modalidade a distância com momentos presenciais. Metade dessas chances são reservadas para ações afirmativas (cotas) seguindo a legislação vigente. Os candidatos precisam ter o ensino médio completo.

O curso será ofertado no Campus Guarapari e nos polos UAB de Conceição da Barra, Nova Venécia e Venda Nova do Imigrante. A seleção será por meio de sorteio, a ser realizado no dia 20 de junho. As aulas vão começar no dia 1º de agosto.

As inscrições podem ser feitas até 18 de junho, no site do Ifes.

PÓS-GRADUAÇÃO

O edital 60/2024 oferece 520 vagas para cursos de pós-graduação, distribuídas por dez polos. Os cursos serão ofertados na modalidade a distância, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), contando com, no mínimo, um encontro presencial obrigatório por módulo, com realização de atividades avaliativas.

São 360 vagas para a especialização em Gestão Escolar para Profissionais da Educação distribuídas em nove polos e 160 para especialização lato sensu em Gestão Ambiental, são 160 oportunidades distribuídas em quatro polos. Em atendimento à legislação e de acordo com a Política de Ações Afirmativas da Pós-Graduação, a quantidade de vagas disponibilizadas para cada curso obedece a distribuição de 25% das vagas para pretos, pardos e indígenas (PPI) e 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Pode participar da seleção quem tem diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições vão até o dia 22 de junho, no site do Ifes.

O processo seletivo se dará por sorteio a ser realizado no dia 2 de julho. O resultado final será divulgado no dia 12 de agosto.

Os editais 59/2024 e 60/2024 estão disponíveis em: ifes.edu.br/processosseletivos/alunos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta