Formação profissional

Sedu do ES abre mais de 500 vagas em cursos técnicos de graça

Oferta é em parceria multicampi com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)

Sedu lançou dois editais para novos alunos de cursos técnicos. (Carlos Alberto Silva)

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio, na forma concomitante. A oferta é de 540 vagas em parceria multicampi com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) e por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

De acordo com a pasta, as chances são para cursos profissionalizantes destinados aos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo que estão matriculados nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio regular ou 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os alunos não pagam pelas qualificações. Os interessados podem se inscrever para as seguintes formações: vendas, administração, eletrotécnica, comércio exterior, logística, agroindústria, aquicultura, mecânica e metalurgia.

Saiba mais sobre os cursos

PRONATEC 2024/2 (Edital 23/2024)

Inscrições: até as 23h59 do dia 21 de junho de 2024, no site www.selecaoaluno.es.gov.br.

Quem pode se candidatar: estudantes matriculados, no ano letivo de 2024, na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio regular ou 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Ensino Médio, da Rede Pública Estadual de Ensino e de instituições privadas, na condição de bolsista integral;

Benefício: bolsa-formação de até R$ 400, condicionada ao número de dias letivos e à frequência do(a) estudante.

Vagas: 400

Cursos:

Santa Maria de Jetibá

Escola: EEEFM Graça Aranha

EEEFM Graça Aranha Curso: Comércio

Comércio Vagas: 35

35 Turno: noturno



Ecoporanga

Escola: EEEFM de Ecoporanga

EEEFM de Ecoporanga Curso: Vendas

Vendas Vagas: 35

35 Turno: noturno



Cachoeiro de Itapemirim

Escola: CEEFMTI Francisco Coelho Ávila Júnior

CEEFMTI Francisco Coelho Ávila Júnior Curso: Administração

Administração Vagas: 35

35 Turno: noturno



Vitória

Escola: EEEM Arnulpho Mattos

EEEM Arnulpho Mattos Curso: Eletrotécnica

Eletrotécnica Vagas: 40

40 Turno: noturno



Santa Leopoldina

Escola: EEEFM Alice Holzmeister

EEEFM Alice Holzmeister Curso: Comércio Exterior

Comércio Exterior Vagas: 35

35 Turno: noturno



Colatina

Escola: EEEFM Geraldo Vargas Nogueira

EEEFM Geraldo Vargas Nogueira Curso: Administração

Administração Vagas: 35

35 Turno: noturno



Aracruz

Escola: EEEFM Misael Pinto Netto

EEEFM Misael Pinto Netto Curso: Administração

Administração Vagas: 35

35 Turno: noturno



Guaçuí

Escola: EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro

EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro Curso: Administração

Administração Vagas: 35

35 Turno: matutino



São Mateus

Escola: EEEM Ceciliano Abel de Almeida

EEEM Ceciliano Abel de Almeida Curso: Logística

Logística Vagas: 35

35 Turno: noturno



Pinheiros

Escola: EEEM Nossa Senhora de Lourdes

EEEM Nossa Senhora de Lourdes Curso: Administração

Administração Vagas: 40

40 Turno: matutino



Vila Velha

Escola: EEEFM Adolfina Zamprogno

EEEFM Adolfina Zamprogno Curso: Logística

Logística Vagas: 40

40 Turno: noturno



IFES Multicampi 2024/2 (Edital 24/2024)

Inscrições: até as 23h59 do dia 17 de junho de 2024, no site www.selecaoaluno.es.gov.br.

Quem pode se inscrever: estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo que estão cursando a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio regular ou a 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos – EJA Ensino Médio em 2024.

Vagas: 140

Cursos:

ALEGRE

Requisito: Estar cursando a 1ª série do ensino médio regular ou 1ª etapa da EJA

Curso: Agroindústria

Agroindústria Turno: vespertino

vespertino Vagas: 20

Curso: Aquicultura

Aquicultura Turno: vespertino

vespertino Vagas: 20

VITÓRIA

Pré-requisito: estar cursando a 2ª série do ensino médio regular ou 2ª etapa do EJA

Cursos:

Eletrotécnica



Turno: noturno

noturno Vagas: 36

Mecânica

Turno: vespertino

vespertino Vagas: 32

Metalurgia

Turno: vespertino

vespertino Vagas: 32

