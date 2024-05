Jovens talentos

Vale abre programa de estágio com vagas para o ES

Oportunidades são voltadas para estudantes de nível superior com formação prevista entre dezembro/2025 e dezembro/2027. Inscrição vai até 24 de junho

3 min de leitura min de leitura

Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo. (Fernando Madeira)

A Vale está com inscrições abertas para o Programa de Estágio com oportunidades para cinco Estados do país. A oferta é de 850 vagas, sendo aproximadamente 150 para o Espírito Santo. Também há chances no Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro. Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14.

Podem participar estudantes de nível superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e dezembro de 2027, nos seguintes cursos: Engenharias, Tecnologia, Geologia, Enfermagem, Psicologia, Administração, Comunicação, Direito, entre outras formações.

Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de junho pelo endereço www.vale.com/estagio.

O processo seletivo será on-line e as etapas são eliminatórias, incluindo inscrições, testes, dinâmicas de grupo e painel com gestores e gestoras. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site. Os selecionados devem começar a atuar em setembro e os contratos podem durar dois anos.

A carga horária é de até 6 horas. As especificações de cada vaga também estão disponíveis no site. As vagas contemplam dois formatos de trabalho: presencial e híbrido.

O gerente de Atração e Aquisição de Talentos da Vale, Ricardo Pina, destaca que o estágio oferece a chance de impactar, ainda na faculdade, a vida de milhares de pessoas.

“A mineração é um setor essencial para o desenvolvimento do mundo e está em produtos da área de saúde, na fabricação de carros, eletrodomésticos. Quem vier trabalhar conosco já vai começar a sua carreira profissional com uma experiência rica e repleta de oportunidades e desafios. Buscamos construir um legado econômico, social e ambiental positivo e queremos pessoas engajadas e dispostas a nos ajudar nesta jornada” ressalta.

Tendo a diversidade como um de seus pilares estratégicos, a Vale oferece aos estudantes a oportunidade de desenvolver e aperfeiçoar seus talentos em um ambiente de trabalho que valoriza a pluralidade e o respeito e fomenta a inclusão. Entre as pessoas selecionadas na edição de 2023, mais de 52% são mulheres e cerca de 60% são negras. Também foram contratadas pessoas com deficiência, indígenas e da comunidade LGBTI+.

Quem pode participar?

Podem se candidatar estudantes cursando ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e dezembro de 2027. É necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Os candidatos deverão ser residentes na cidade da vaga ou em municípios próximos.

Benefícios

Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte (quando aplicável), vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável) e terão direito a assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusiva, Gympass, auxílio ergonomia (exceto para vagas de trabalho em formato presencial), programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses.

Inscrições

Até 24 de junho, no site www.vale.com/estagio.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta