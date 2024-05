Caixa abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 1,1 mil e vagas no ES

Inscrições podem ser feitas de 14 de maio a 7 de junho; oportunidades são para estudantes de ensino médio regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA), técnico e superior

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai abrir processo seletivo para a contratação de estagários . As chances são para atuar em diversos estados do país, incluindo o Espírito Santo.

A bolsa-auxílio para os alunos dos ensinos médio e técnico é de R$ 500 para jornada de quatro horas por dia, totalizando 20 horas por semana. Já a remuneração para alunos do ensino superior é de R$ 880 para carga de quatro horas por dia, totalizando 20 horas por semana, e de R$ 1.100 para jornada de cinco horas por dia, totalizando 25 horas por semana. Os estagiários recebem ainda auxílio-transporte, na quantia de R$ 130 por mês.

A seleção é aberta a alunos do ensino médio, incluindo o ensino médio regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e técnico em administração vinculado ao ensino médio. Também há oportunidades para estudantes dos cursos técnicos em recursos humanos, serviços públicos, finanças, secretariado, contabilidade, comércio, marketing, logística, seguros e técnico em vendas.

Para os universitários, as vagas são nas áreas de arquitetura e urbanismo, direito, ciências políticas, ciências sociais, pedagogia, psicologia, serviço social e engenharia civil.

Os estudantes de nível superior devem estar a partir do 3º semestre para cursos com duração de 3, 4 ou 5 anos, enquanto que para os alunso de ensino médio ou da educação profissional técnica de nível médio será permitida a participação de quem está a partir do 1º ano.