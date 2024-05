Mais de 5 mil vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Interessados devem procurar as agências, de acordo com horário de atendimento de cada unidade; é necessário levar os documentos pessoais

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.392 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (13). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.