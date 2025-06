Até 20 de junho

Sedu abre mais de mil vagas em cursos técnicos de graça no ES

Interessados poderão concorrer a vagas nos cursos técnicos em Administração, Agronegócio, Logística, Marketing, Mecânica, Publicidade, Recursos Humanos e vendas

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma concomitante. As oportunidades são ofertadas por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério da Educação. A oferta é de 1.080 oportunidades para ter uma formação de graça. >