Qualificação profissional

10 mil vagas em cursos on-line de graça exclusivos para mulheres no ES

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos completos no ato da inscrição, acesso à internet, noções básicas de informática e de navegação na internet e ser do gênero feminino

1 min de leitura min de leitura

Oportunidade para se qualificar sem sair de casa. (Freepik)

Já estão abertas as inscrições para as 10 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line exclusivos para mulheres no Espírito Santo. As oportunidades são para quem quer aprender uma profissão para trabalhar com carteira assinada ou por conta própria.

As chances são para as seguintes turmas:

Assistente de Contabilidade

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Creche

Cuidador de Idosos

Design de Sobrancelhas

Educação Especial e Inclusiva

Informática Básica

Recepcionista

Segurança do Trabalho

Word e Excel

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos completos no ato da inscrição, acesso à internet, noções básicas de informática e de navegação na internet e ser do gênero feminino.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 17 de junho de 2024, no site do Qualificar ES. A candidata poderá realizar até duas inscrições por PF e e-mail em dois cursos distintos.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 21 de junho. As aulas serão realizadas de 26 de junho a 23 de agosto de 2024. A candidata classificada só terá direito ao certificado se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso.

Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta