Najla Morais e Flaviane Martins estão à frente da Conexão Network, que organiza a feira Crédito: Acervo pessoal

Um grupo de mulheres realizará, na sexta-feira (3) e no sábado (4), a Feira da Empreendedora - Expo Conexão Network, em Vila Velha. Além de estandes com diversos produtos e serviços para serem comercializados, também haverá palestras e rodas de conversa voltadas ao público feminino.

O evento, promovido pela Conexão Network, acontecerá no estacionamento da Praça de Coqueiral de Itaparica, atrás da igreja. Serão mais de 30 estandes, espaço gourmet, opções de presentes para o Dia das Mães, palestras, música ambiente, espaço infantil e discussões sobre empreendedorismo. A entrada é franca.

A Conexão Network é um coletivo criado em 2022 para discutir o empreendedorismo feminino, auxiliando mulheres em questões como contabilidade, marketing nas redes sociais, entre outros pontos, conforme explica uma das cofundadoras, Najla Maria Morais.

“Eu e a Flaviane (Martins) nos unimos para pensar em vendas em 2022, mas logo outras amigas se juntaram. Foram mais de 15. E começamos a ajudar essas mulheres a organizar as empresas delas, com questões de MEI, redes sociais… E como o grupo foi crescendo, surgiu a ideia da feira, para que possam vender realmente o que estão aprendendo”, relata Najla.

Your browser does not support the audio element. Feira reúne novidades e incentiva empreendedorismo feminino em Vila Velha

Ela explica que a feira interativa terá palestras voltadas para empreendedoras, estandes de semijoias, bolsas, pintura em tecidos, calçados, roupa infantil, velas, estética corporal e facial, segmento pet, entre outros.

“É uma feira aberta. O networking (rede de contatos) não é só um a um, é a partir de mim. Quem mais está em volta? Para quem mais posso divulgar meu negócio?”, destaca.

Feira da Empreendedora - Expo Conexão Network