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Acervo pessoal
Expo Conexão Network

Feira reúne novidades e incentiva empreendedorismo feminino em Vila Velha

Além de estandes com diversos produtos e serviços, evento terá palestras e rodas de conversa voltadas ao público feminino, na sexta (3) e no sábado (4)

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em

30 abr 2024 às 14:50
Conexão Network: Najla Maria Morais e Flaviane Martins
Najla Morais e Flaviane Martins estão à frente da Conexão Network, que organiza a feira Crédito: Acervo pessoal
Um grupo de mulheres realizará, na sexta-feira (3) e no sábado (4), a Feira da Empreendedora - Expo Conexão Network, em Vila Velha. Além de estandes com diversos produtos e serviços para serem comercializados, também haverá palestras e rodas de conversa voltadas ao público feminino.
O evento, promovido pela Conexão Network, acontecerá no estacionamento da Praça de Coqueiral de Itaparica, atrás da igreja. Serão mais de 30 estandes, espaço gourmet, opções de presentes para o Dia das Mães, palestras, música ambiente, espaço infantil e discussões sobre empreendedorismo. A entrada é franca.
A Conexão Network é um coletivo criado em 2022 para discutir o empreendedorismo feminino, auxiliando mulheres em questões como contabilidade, marketing nas redes sociais, entre outros pontos, conforme explica uma das cofundadoras, Najla Maria Morais.
“Eu e a Flaviane (Martins) nos unimos para pensar em vendas em 2022, mas logo outras amigas se juntaram. Foram mais de 15. E começamos a ajudar essas mulheres a organizar as empresas delas, com questões de MEI, redes sociais… E como o grupo foi crescendo, surgiu a ideia da feira, para que possam vender realmente o que estão aprendendo”, relata Najla.
Feira reúne novidades e incentiva empreendedorismo feminino em Vila Velha
Ela explica que a feira interativa terá palestras voltadas para empreendedoras, estandes de semijoias, bolsas, pintura em tecidos, calçados, roupa infantil, velas, estética corporal e facial, segmento pet, entre outros.
“É uma feira aberta. O networking (rede de contatos) não é só um a um, é a partir de mim. Quem mais está em volta? Para quem mais posso divulgar meu negócio?”, destaca.

Feira da Empreendedora - Expo Conexão Network

  • Quando: sexta-feira (3), das 17h às 22h, e sábado (4), das 10h às 22h.
  • Onde: Pracinha de Coqueiral de Itaparica (atrás da igreja e das quadras), em Vila Velha.
  • Entrada franca.

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