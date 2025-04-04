Dupla encapuzada faz idosas reféns durante assalto em Pontal do Ipiranga

Uma família viveu momentos de terror diante de dois ladrões armados e encapuzados que invadiram uma casa, na tarde desta sexta-feira (4), em Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Três irmãs e a mãe delas, de 92 anos e com Alzheimer, foram feitas de reféns pelos criminosos, conforme apuração da TV Gazeta Norte.
Uma câmera de videomonitoramento registra o momento em que os bandidos invadiram a casa. Conforme informações da Polícia Militar, primeiro, eles amarram a dona do imóvel e uma de suas irmãs. A outra, mais velha — 69 anos — e com problemas de saúde, foi trancada com a mãe em um banheiro.
Ainda segundo a PM, um dos suspeitos, armado, gritava o tempo todo exigindo dinheiro e arma de fogo, mas a dona da casa afirmou que não possuía arma no local. A dupla fugiu em direção a uma área de mata, levando dois relógios dourados, dois cordões e pulseiras.
A Polícia Civil informou que o caso será conduzido pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas."