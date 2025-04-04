Dupla encapuzada faz idosas reféns durante assalto em Pontal do Ipiranga

TV Gazeta Norte. Uma família viveu momentos de terror diante de dois ladrões armados e encapuzados que invadiram uma casa, na tarde desta sexta-feira (4), em Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares , no Norte do Espírito Santo . Três irmãs e a mãe delas, de 92 anos e com Alzheimer, foram feitas de reféns pelos criminosos, conforme apuração da

Uma câmera de videomonitoramento registra o momento em que os bandidos invadiram a casa. Conforme informações da Polícia Militar, primeiro, eles amarram a dona do imóvel e uma de suas irmãs. A outra, mais velha — 69 anos — e com problemas de saúde, foi trancada com a mãe em um banheiro.

Ainda segundo a PM, um dos suspeitos, armado, gritava o tempo todo exigindo dinheiro e arma de fogo, mas a dona da casa afirmou que não possuía arma no local. A dupla fugiu em direção a uma área de mata, levando dois relógios dourados, dois cordões e pulseiras.