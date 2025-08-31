Dupla é detida por saquear carga após acidente na BR 101, no ES
Duas pessoas foram detidas suspeitas de saquear carga após um acidente entre duas carretas na BR 101, em Rio Novo do Sul, Sul do Espírito Santo, no início da noite de sábado (30). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto Atendimento da cidade.
A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, apurou que as duas carretas seguiam no mesmo sentido, quando a primeira reduziu a velocidade para entrar em direção a uma lanchonete. O veículo que estava atrás não conseguiu frear a tempo de evitar a batida, ficou com a parte dianteira destruída e teve a carga (de amortecedores veiculares) espalhada na pista. Dois homens foram flagrados carregando caixas dos produtos e levados à Delegacia de Itapemirim. A Polícia Civil não divulgou o encaminhamento dado a eles até a publicação desta nota.