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Crime

Duas mulheres são presas por furtos de celulares em ônibus na Grande Vitória

Publicado em

15 out 2026 às 11:18
Viatura da Polícia Civil Carlos Alberto Silva

Duas mulheres, de 25 e 39 anos, foram presas suspeitas de envolvimento em furtos de celulares nos transportes coletivos da Grande Vitória.


Segundo a Polícia Civil, elas integram um grupo criminoso suspeito de realizar transferências bancárias das contas das vítimas após furtarem os aparelhos. Durante a ação, foram apreendidos 11 celulares e cartões GVBus.


Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão domiciliar. 


Mais detalhes das prisões serão informados durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (15).

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Motociclista morre e jovem fica ferido em batida entre motos em Anchieta

Publicado em 15/10/2026 às 10:20
Homem de 48 anos morre após batida entre duas motos em Anchieta
Homem de 48 anos morreu após batida entre duas motos em Anchieta Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 48 anos, identificado como Claudinei Layber Smider, morreu após uma batida entre duas motocicletas por volta das 18h14 de quarta-feira (14), na localidade de Baixo Pongal, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O outro motociclista, de 18 anos, ficou gravemente ferido.


Segundo a Polícia Militar, Claudinei pilotava uma Honda Biz 125 e foi socorrido desacordado e em estado grave para o Pronto Atendimento Danilo Monteiro de Castro, no Centro de Iconha, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. 


O jovem, que conduzia uma Honda CG 150 Fan, recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de saúde de Anchieta que passava pelo local e foi levado inicialmente ao Hospital de Piúma. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser intubado e transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal atenderam à ocorrência.


As duas motocicletas estavam com o licenciamento regular, conforme a PM. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Claudinei, porém, estava vencida desde 2022. As causas do batida não foram informadas. A Polícia Civil informou que vai apurar as circunstâncias do acidente.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fiscalização

Idoso de 74 anos é preso por furto de energia em Rio Novo do Sul

Publicado em 15/10/2026 às 10:11
Polícia Civil flagrou furto de energia elétrica em imóvel em Rio Novo do Sul
Polícia Civil flagrou furto de energia elétrica em imóvel em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 74 anos foi preso em flagrante por furto de energia elétrica em um imóvel no Centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (13). O local abriga lojas comerciais, duas residências e uma quitinete.


Segundo a Polícia Civil, a irregularidade foi identificada durante uma fiscalização realizada após uma denúncia, com participação de equipes do Departamento de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Científica e de técnicos da EDP, distribuidora de energia.


Durante a perícia, foram encontradas ligações irregulares antes dos medidores, que desviavam energia para unidades residenciais no andar superior e nos fundos do imóvel. Com isso, o consumo de duas unidades não era registrado corretamente.


A EDP elaborou os Termos de Ocorrência e Inspeção referentes às irregularidades. O proprietário foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim, autuado em flagrante por furto qualificado de energia elétrica e encaminhado ao sistema prisional.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Homem é baleado por suspeito encapuzado em Colatina

Publicado em 15/10/2026 às 10:01

Um homem ficou ferido após ser baleado por um suspeito encapuzado na noite de quarta-feira (14), no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que estava parada perto de casa quando o atirador se aproximou e efetuou diversos disparos. O homem foi atingido na perna, no braço esquerdo e na região lombar.


Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. Não há informações sobre o estado de saúde atual.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Coordenador escolar é esfaqueado em assalto e tem carro roubado em Cariacica

Publicado em 15/10/2026 às 08:49

Um coordenador escolar de 44 anos foi esfaqueado durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na Grande VitóriaOs criminosos roubaram o carro da vítima, um Renault Kwid, e fugiram.


Segundo a Polícia Militar, o homem contou que dirigia quando foi abordado por dois suspeitos. Um deles estava armado e disparou para o alto, enquanto o outro usou uma faca para feri-lo. 


Após o ataque, a dupla deixou a vítima ferida no meio da rua e levou o veículo. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que socorreu o coordenador e o encaminhou a um hospital em VitóriaAté o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. Os suspeitos não foram localizados e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Ataíde

Homem é assassinado a tiros em Vila Velha

Publicado em 15/10/2026 às 08:32
Fábio Souza, de 44 anos
Fábio Souza, de 44 anos Acervo Pessoal

Um homem identificado como Fábio Souza, de 44 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (14), no bairro Ataíde, em Vila Velha.


Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou duas perfurações por arma de fogo na vítima.


De acordo com apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, familiares contaram que, antes de ser morto, Fábio havia ingerido bebida alcoólica e queimado as roupas da esposa na laje do prédio onde o casal morava. Vizinhos apagaram o fogo.


A companheira queria terminar o relacionamento, que durava mais de 20 anos, devido ao comportamento ciumento e agressivo do homem. Ela teria pedido que Fábio saísse de casa, mas ele não aceitou a decisão.


Ainda segundo familiares, Fábio passou a última semana ingerindo bebidas alcoólicas em excesso. Na noite de quarta-feira, antes de ser morto, ele teria descido do apartamento com duas facas e chamado pela esposa, que se escondeu na casa de vizinhos.


Fábio trabalhava como pedreiro e morava com a companheira e a filha do casal, de 17 anos.


Os policiais tentaram obter informações sobre o crime com moradores da região, mas ninguém soube informar quem seriam os autores ou como o homicídio aconteceu.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido. 


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tempo

Temporal com granizo danifica escola e plantações em Águia Branca

Publicado em 14/10/2026 às 20:41
Granizo causa danos em escola de Águia Branca
Estrutura do Centro Estadual Integrado de Educação Rural após chuva de granizo. Divulgação | Prefeitura de Águia Branca

Um temporal com granizo e ventos fortes danificou uma escola na comunidade de São Pedro, na zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde desta quarta-feira (14).


Segundo a Prefeitura de Águia Branca, ninguém ficou ferido, mas houve danos à estrutura do Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER). Imagens divulgadas pelo município mostram partes do telhado caídas e uma árvore derrubada. (Veja acima)


Moradores também registraram os danos provocados pelo granizo em áreas de plantio da comunidade. A prefeitura informou que fará um levantamento dos prejuízos na região na quinta-feira (15).

Pedras de gelo aparecem acumuladas em regiões de plantio.
Pedras de gelo aparecem acumuladas em regiões de plantio. Leitor A Gazeta

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Bairro São Benedito

Confronto com PM termina em apreensão de mais de 1,6 mil pinos de cocaína em Vitória

Publicado em 14/10/2026 às 19:37
Foram apreendidos 1.674 pinos de cocaína durante a ação de patrulhamento
No total foram apreendidos 1.674 pinos de cocaína durante a ação de patrulhamento Divulgação | Polícia Militar

Um patrulhamento da Polícia Militar terminou com troca de tiros e apreensão de 1.614 pinos de cocaína no bairro São Benedito, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (14). Os suspeitos fugiram e não foram localizados.


Segundo a corporação, os militares patrulhavam a pé o Beco Casarão quando avistaram um grupo preparando drocas para venda em uma área de mata. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram, conforme o relato da PM. Em seguida, o grupo fugiu pela mata.


Durante as buscas no local, os policiais apreenderam os pinos de cocaína, dois rádios comunicadores, duas bases carregadoras para os equipamentos e uma munição de calibre 12. O material foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Forte São João

Carro capota após motorista perder o controle na Curva do Saldanha, em Vitória

Publicado em 14/10/2026 às 19:10

Um carro capotou após bater em uma árvore e em outro automóvel na Avenida Vitória, na região conhecida como Curva do Saldanha, no bairro Forte São João, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (14). Segundo a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido.


O motorista perdeu o controle do veículo antes das colisões. Os dois condutores fizeram o teste do bafômetro, com resultado negativo.


A Guarda informou que um dos automóveis foi levado ao pátio do Detran-ES e tinha um débido de R$ 4,5 mil. A corporação não especificou qual veículo foi removido nem detalhou a pendência.


O acidente afetou o trânsito na região, mas o fluxo já foi normalizado.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Norte do ES

Polícia procura homem que fugiu de presídio em Linhares

Publicado em 14/10/2026 às 17:59
Polícia procura foragido de presídio em Linhares
Polícia procura foragido de presídio em Linhares Leitor A Gazeta

Maycon dos Santos Quaresma, de 33 anos, é procurado pela Polícia Civil após fugir do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), no distrito de Bebedouro, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (12).


Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele trabalhava em serviços gerais na unidade quando fugiu em direção a uma área de mata. Maycon estava preso desde abril de 2016 por tráfico de drogas e homicídio. A Polícia Civil realiza buscas na região para localizá-lo.

Disque-Denúncia

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Maycon pode entrar em contato, de forma anônima, com o Disque-Denúncia pelo telefone 181, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Crime

Jovem é assassinado a tiros no portão de casa em Itapemirim

Publicado em 14/10/2026 às 13:58

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros no portão de casa, na comunidade de Namitalla Ayube, no bairro Candeus, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (14). Dois suspeitos encapuzados foram vistos no local. Ninguém foi preso.


Segundo a Polícia Militar, a irmã da vítima contou que o rapaz estava na área da garagem da residência quando os homens apareceram.


Uma testemunha relatou aos policiais que conversava com o jovem minutos antes do crime e também viu os suspeitos. Os dois tentaram fugir, mas apenas a testemunha conseguiu escapar, pulando o muro da casa. A vítima ficou presa no portão e foi atingida pelos disparos. O rapaz morreu no local.


Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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