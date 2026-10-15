Duas mulheres são presas por furtos de celulares em ônibus na Grande Vitória

Duas mulheres, de 25 e 39 anos, foram presas suspeitas de envolvimento em furtos de celulares nos transportes coletivos da Grande Vitória.





Segundo a Polícia Civil, elas integram um grupo criminoso suspeito de realizar transferências bancárias das contas das vítimas após furtarem os aparelhos. Durante a ação, foram apreendidos 11 celulares e cartões GVBus.





Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão domiciliar.





Mais detalhes das prisões serão informados durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (15).