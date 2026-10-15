AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • Capixaba medalhista paralímpica e campeã mundial amputa perna após 12 cirurgias
Superação

Capixaba medalhista paralímpica e campeã mundial amputa perna após 12 cirurgias

Ouro no Mundial de vôlei sentado de 2022 e bronze nos Jogos de Tóquio 2020, atleta de 29 anos recebeu alta após amputação transfemoral e inicia nova fase da recuperação

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 12:14

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

15 out 2026 às 12:14
Luiza Fiorese, atleta de vôlei sentado
Luiza Fiorese, atleta de vôlei sentado Reprodução/Redes Sociais

Medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 e campeã mundial de vôlei sentado em 2022, a capixaba Luiza Fiorese inicia uma nova fase da vida após passar por uma amputação transfemoral, realizada acima do joelho. Aos 29 anos, a atleta recebeu alta depois de enfrentar 12 cirurgias desde a adolescência.


Após receber alta hospitalar no domingo, dia 4 de outubro, a capixaba destacou as mudanças que já percebe na rotina depois da cirurgia. A amputação, segundo ela, representa o encerramento de um ciclo de procedimentos médicos e a possibilidade de viver com mais autonomia após anos de dores e complicações.


"Está sendo muito mais dinâmico e livre, mais fácil fazer as coisas do dia-a-dia. Não quero me colocar no lugar de romantizar a amputação, mas para mim está sendo muito bom. É como se tivesse tirado um peso de mim, e isso me deixou mais leve em todos os sentidos", relatou Luiza ao g1.

Luiza Fiorese, atleta de vôlei sentado
Luiza Fiorese, atleta de vôlei sentado Reprodução/Redes Sociais
Do câncer à decisão pela amputação

A trajetória de Luiza com os procedimentos médicos começou aos 15 anos, quando foi diagnosticada com osteossarcoma, um tipo de câncer ósseo localizado no fêmur esquerdo. Após o tratamento, parte do osso precisou ser substituída por uma endoprótese.


Em junho deste ano, a atleta passou por uma nova etapa de tratamento para trocar o implante, mas o espaçador utilizado durante a preparação para a cirurgia quebrou, provocando dores e novas complicações.


Diante do quadro, a atleta recebeu duas possibilidades: colocar uma nova endoprótese, que poderia precisar de outra substituição cerca de dez anos depois, ou amputar a perna. Após conversar com familiares, o noivo, amigos e médicos, ela decidiu pelo procedimento.


"Conquistei grandes coisas com a minha perna e tenho um apego emocional por tudo o que vivemos 'juntas'. Aos 29 anos, estou mais madura. Se eu tivesse feito aos 22 anos, isso influenciaria no meu bem-estar e autoestima. Hoje, tenho a tranquilidade de saber que tomei a decisão certa", afirmou a atleta.

Luiza Fiorese, atleta de vôlei sentado
Luiza Fiorese, atleta de vôlei sentado Reprodução/Redes Sociais
'Liberdade de viver de novo'

Para Luiza, a amputação não representa uma perda. Ela afirmou que o procedimento trouxe a possibilidade de recuperar a liberdade. A possibilidade da amputação já havia sido pensada anteriormente, mas a atleta disse que foi importante ela se preparar psicologicamente e amadurecer primeiro.


A atleta também defende que a amputação seja tratada com mais naturalidade e que as necessidades das pessoas com deficiência sejam consideradas, inclusive os impactos emocionais, familiares e financeiros e o alto custo das próteses.


"Eu não vejo a amputação como uma coisa que me tirou algo. Eu vejo como algo que me deu liberdade de viver de novo, e a vida não para. Falo disso no lugar da menina de 15 anos que teve que colocar uma endoprótese. Minha vida não parou ali, só se multiplicou. Conquistei coisas que jamais imaginei conquistar", disse.

Luiza Fiorese
Luiza Fiorese CPB/Divulgação
Apoio do noivo

Luiza também contou com o apoio do noivo, Gabriel Garcia, que também é atleta. Ele a pediu em casamento em fevereiro deste ano. Segundo ela, Gabriel ajudou a dar segurança para que ela tomasse a decisão pensando no próprio bem-estar.


"Ele me mostrou que nada mudaria entre nós e que continuaria me achando linda, o que me deu paz para decidir pensando só em mim", disse.

Luiza Fiorese, atleta de vôlei sentado
Luiza Fiorese, atleta de vôlei sentado Reprodução/Redes Sociais
Novas rotinas

Luiza passou pelo procedimento em São Paulo, mas pretende concluir a reabilitação perto dos pais e dos cachorros, no sítio da família em São Roque, comunidade rural de Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo.


Os primeiros objetivos são recuperar a mobilidade, andar bem e voltar a ter qualidade de vida. Depois, Luiza quer viajar. Ela contou que precisou cancelar diversos passeios por causa das cirurgias e das complicações. Agora, pretende conhecer novos destinos ao lado da família e das amigas.


"Não me assusta [a mudança de vida], porque eu sei que o ser humano é feito para se adaptar. Eu sei que vai ter suas dificuldades, seus momentos difíceis, mas também vai ter coisas legais, novas e diferentes que eu vou descobrir. Eu sei que a gente tem essa capacidade de se adaptar", relatou Luiza.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esporte Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Passageira que trazia haxixe do RJ para Vila Velha é presa em ônibus
Passageira que trazia haxixe do RJ para Vila Velha é presa em ônibus
Imagem de destaque
Dia do Professor: conheça direitos importantes da profissão
Quase um terço dos eleitores do ES definiu voto para governo na última semana
Quaest: quase um terço dos eleitores do ES definiu voto para governo na última semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados