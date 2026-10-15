Capixaba medalhista paralímpica e campeã mundial amputa perna após 12 cirurgias

A trajetória de Luiza com os procedimentos médicos começou aos 15 anos, quando foi diagnosticada com osteossarcoma, um tipo de câncer ósseo localizado no fêmur esquerdo. Após o tratamento, parte do osso precisou ser substituída por uma endoprótese.





Em junho deste ano, a atleta passou por uma nova etapa de tratamento para trocar o implante, mas o espaçador utilizado durante a preparação para a cirurgia quebrou, provocando dores e novas complicações.





Diante do quadro, a atleta recebeu duas possibilidades: colocar uma nova endoprótese, que poderia precisar de outra substituição cerca de dez anos depois, ou amputar a perna. Após conversar com familiares, o noivo, amigos e médicos, ela decidiu pelo procedimento.





"Conquistei grandes coisas com a minha perna e tenho um apego emocional por tudo o que vivemos 'juntas'. Aos 29 anos, estou mais madura. Se eu tivesse feito aos 22 anos, isso influenciaria no meu bem-estar e autoestima. Hoje, tenho a tranquilidade de saber que tomei a decisão certa", afirmou a atleta.