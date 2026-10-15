Dia do Professor: conheça direitos importantes da profissão

Ser professor não significa trabalhar apenas durante o período em que está em sala. Preparação de aulas, correção de atividades, reuniões, elaboração de materiais e outras tarefas fazem parte da rotina profissional e levantam dúvidas sobre jornada, remuneração, aposentadoria e condições de trabalho. No Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, esses direitos ganham espaço em uma discussão que interessa não apenas à categoria, mas também a quem trabalha na área da educação. Veja abaixo.