Alunas do Ifes morrem após carro capotar em curva no Norte do ES

Morreu a segunda vítima do acidente em que um carro invadiu um bar após colisão com outro veículo, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O fato ocorreu na última terça-feira (30). Ahirton Stieg, de 83 anos, estava internado em um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu neste domingo (5). Ele estava com o filho dentro do automóvel que invadiu o bar. Outra vítima deste acidente, um cliente do estabelecimento, identificado como Aerton Caliman, de 52 anos, morreu na manhã da última quinta-feira (2).