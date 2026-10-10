Dois homens são baleados enquanto conversavam em bar de Cariacica

Dois homens foram baleados enquanto conversavam em um bar no bairro Santana, em Cariacica, na tarde deste sábado (10).





Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas em veículos particulares para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Em seguida, foram transferidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi localizado até a publicação desta reportagem.





(Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta)