Pedido de casamento em formatura da PM no ES bate 2 milhões de views

A repercussão do vídeo também surpreendeu a policial. Segundo ela, o casal recebeu diversas mensagens de apoio e carinho após a publicação.





"É muito bonito perceber que uma demonstração de amor tão sincera pode tocar outras pessoas. Somos muito gratos a Deus por viver essa fase e poder compartilhar um pouquinho da nossa felicidade com tanta gente", afirmou Rachimyr.





O casal vai atuar junto na 21ª Companhia Independente de Polícia Militar (21ª Cia Ind), em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado. José já vivia na cidade, já Rachimyr vai sair de Vitória para a nova etapa de carreira e vida.





Juntos há sete meses, Rachimyr e José compartilham sonhos e começaram a criar metas para o futuro desde o início da relação. Além do desejo de construir uma família, os dois compartilhavam o sonho de ingressar na Polícia Militar.





"O sonho de ser policial vem desde a infância do José, e também sempre foi um sonho meu. Além de compartilharmos a vida e os planos de construir uma família, temos em comum essa vocação de servir e proteger as pessoas", afirmou a noiva.





Orgulhosa em agora fazer parte da corporação, Rachimyr também disse que espera crescer profissionalmente e cumprir sua missão da melhor forma possível.