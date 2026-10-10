Pedido de casamento em formatura da PM no ES bate 2 milhões de views

O início da carreira na Polícia Militar trouxe uma surpresa especial para uma soldado do Espírito Santo. Durante a formatura dos novos militares, na quinta-feira (8), ela recebeu um pedido de casamento do namorado, que também se formou na corporação.
O vídeo da surpresa viralizou nas redes sociais e ultrapassou 2 milhões de visualizações. As imagens mostram o momento em que Rachimyr Furtado, de 31 anos, e José Rodrigues, de 28 anos, posam para fotos, de costas um para o outro.
Sem que ela perceba, o jovem pega um buquê de flores e uma caixa onde a aliança de noivado foi guardada. Quando ele se afasta e se ajoelha, Rachimyr finalmente percebe a surpresa e se emociona, beija José e o abraça em seguida. Ao fundo, é possível ouvir pessoas ao redor comemorando.
Além do casal, cerca de 500 novos soldados da Polícia Militar participaram da cerimônia realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Em entrevista ao g1 ES, Rachimyr contou que a surpresa do agora noivo foi inesperada e a deixou muito feliz e emocionada, já que casar e construir uma família é um sonho antigo dela.
Ver esse sonho começando a se tornar realidade, ao lado de uma pessoa que amo, foi muito especial. Acreditamos que Deus está à frente da nossa história. Viver esse momento foi também uma forma de agradecer a Ele por tudo que estamos construindo
Rachimyr Furtado
A repercussão do vídeo também surpreendeu a policial. Segundo ela, o casal recebeu diversas mensagens de apoio e carinho após a publicação.
"É muito bonito perceber que uma demonstração de amor tão sincera pode tocar outras pessoas. Somos muito gratos a Deus por viver essa fase e poder compartilhar um pouquinho da nossa felicidade com tanta gente", afirmou Rachimyr.
O casal vai atuar junto na 21ª Companhia Independente de Polícia Militar (21ª Cia Ind), em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado. José já vivia na cidade, já Rachimyr vai sair de Vitória para a nova etapa de carreira e vida.
Juntos há sete meses, Rachimyr e José compartilham sonhos e começaram a criar metas para o futuro desde o início da relação. Além do desejo de construir uma família, os dois compartilhavam o sonho de ingressar na Polícia Militar.
"O sonho de ser policial vem desde a infância do José, e também sempre foi um sonho meu. Além de compartilharmos a vida e os planos de construir uma família, temos em comum essa vocação de servir e proteger as pessoas", afirmou a noiva.
Orgulhosa em agora fazer parte da corporação, Rachimyr também disse que espera crescer profissionalmente e cumprir sua missão da melhor forma possível.
A expectativa dos noivos é se casar no cartório ainda em dezembro deste ano. Depois disso, eles pretendem realizar um casamento na Igreja Batista, já que a fé ocupa um lugar importante na vida dos dois.
"O mais importante é oficializar nossa união e começar essa nova etapa juntos. Queremos construir uma família firmada em Deus, com amor, respeito, cumplicidade e a presença d’Ele no nosso lar. Meu sonho sempre foi casar, e viver isso com o José tem sido motivo de muita alegria e gratidão", finalizou.
(Com informações do g1 ES)