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Vôlei

Instituto Capixaba vence Vila Nova e fica perto do acesso para a Superliga B

Com grande atuação, time do Espírito Santo acabou com invencibilidade da equipe goiana

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 18:01

Publicado em 

10 out 2026 às 18:01
Instituto Capixaba, vôlei
Instituto Capixaba, vôlei Reprodução/BNB

O Instituto Capixaba está muito próximo de conquistar, por antecipação, o tão sonhado acesso para a Superliga B de vôlei feminino. Na tarde deste sábado, em Fortaleza, o representante do Espírito Santo derrotou o Vila Nova, do Goiás, por 3 sets a 0 (25/22, 25/21 e 25/22), em jogo válido pela quinta rodada da fase final da Superliga C.


Com o resultado, o Instituto Capixaba tem três vitórias e uma derrota, ultrapassa o Vila Nova, que tem a mesma campanha, e sobe para a vice-liderança. A quinta rodada, neste sábado, ainda tem: BNB x Manaus.


Próximos jogos


A fase final da Superliga C Feminina prossegue neste domingo, com os jogos da penúltima rodada. Às 18h (de Brasília), o Instituto Capixaba enfrenta o BNB, do Ceará. Antes, às 14h, o Vila Nova pega o Napoli-SC. Todos os jogos acontecem em Fortaleza.

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