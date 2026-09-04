Dois foragidos são presos em intervalo de 16h na BR 101, em Itapemirim

Dois homens com mandados de prisão em aberto foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (3), no km 414 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





Segundo a PRF, a primeira prisão aconteceu por volta de 1h45, durante a abordagem de um caminhão. Na consulta aos sistemas de segurança, os policiais identificaram que um dos ocupantes era alvo de um mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pela Justiça de São Paulo.





A segunda prisão ocorreu por volta das 17h30, no mesmo trecho da rodovia. Um motociclista foi abordado e, durante a consulta, os agentes constataram que havia contra ele um mandado de prisão relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia.





Os dois homens foram encaminhados à Polícia Civil para o cumprimento das ordens judiciais.