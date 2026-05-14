Detento do semiaberto é morto a tiros após sair para trabalhar em Vila Velha

Um detento do regime semiaberto foi morto a tiros após sair do presídio para trabalhar, durante a madrugada desta quinta-feira (14), no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha 39 anos. O nome dele não foi divulgado.





De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o interno cumpria pena na Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), unidade destinada ao regime semiaberto. O homem estava preso desde abril de 2021 por tráfico de drogas e receptação. Ele também tinha passagens por furto, roubo e crimes relacionados a porte de arma.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso.





No último dia 5, um crime semelhante foi registrado no mesmo bairro. Na ocasião, um detento do semiaberto, de 40 anos, também foi assassinado a tiros na saída das Cascuvv para realizar trabalho externo.