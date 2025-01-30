Descarte irregular de peixes causa mau cheiro em praia no Sul do ES

Uma infração ambiental foi denunciada na praia de Itaipava, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (30). O vídeo mostra vários peixes mortos e descartados de forma irregular no local, ocasionando mau cheiro devido ao estado de decomposição dos animais. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

A Prefeitura de Itapemirim registrou uma denúncia na Secretaria de Pesca e Meio Ambiente e afirma que está analisando a situação. A secretaria também vai reforçar junto aos pescadores da região que é proibido o lançamento de resíduos, como peixes mortos, na praia de Itaipava, e orientá-los sobre o descarte correto.