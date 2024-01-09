Desabamento em Vila Velha: filha de 9 anos recebe alta e mãe segue internada

Glauber Ramos, Miriam Ramos, e as duas filhas do casal: Alice, de 2 anos, e Bianca, de 9.

Apenas a mãe da menina permanece internada, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. De acordo com Glauber, o quadro dela é grave, mas estável. Miriam Ramos, de 42 anos, teve mais de 70% do corpo queimado, com queimaduras de segundo e terceiro graus.