Desabamento em Vila Velha: filha de 9 anos recebe alta e mãe segue internada

Uma das vítimas do desabamento de uma casa em Vila Velha, ocorrido na última sexta-feira (5), a pequena Bianca Ramos, de 9 anos, recebeu alta e deixou o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória, na tarde desta terça (09). A informação foi confirmada para A Gazeta pelo pai da menina, o engenheiro civil Glauber Ramos, de 43 anos, que também estava no imóvel quando ele veio abaixo.
Apenas a mãe da menina permanece internada, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. De acordo com Glauber, o quadro dela é grave, mas estável. Miriam Ramos, de 42 anos, teve mais de 70% do corpo queimado, com queimaduras de segundo e terceiro graus.
O imóvel onde a família morava desabou após um suposto vazamento de gás, segundo o Corpo de Bombeiros. Na residência estavam: Miriam, Bianca, Glauber e a outra filha do casal, Alice, de 2 anos. O engenheiro civil e Alice ficaram internados, mas tiveram alta ainda no dia do incidente. Eles estavam morando em Minas Gerais, mas retornaram para o Espírito Santo e passaram a viver no local no dia 24 de dezembro, véspera de Natal.