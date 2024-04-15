Defensoria Pública do ES vai ter novos cargos e aumento de salários

De acordo com o projeto, de autoria do defensor público geral, Vinicius Chaves Araújo, o impacto financeiro total da proposta para este ano é de R$ 10.647.239,76. O valor sobe para R$ 28.568.464,00 em 2025 e para R$ 28.606.272,44, em 2026.

As mudanças também envolvem a estrutura administrativa da Defensoria, com a criação de novas diretorias, gerências e assessorias na instituição, entre outras modificações. Além disso, o projeto eleva os salários de integrantes do órgão, que hoje recebem entre R$ 16 mil (defensor público substituto) e R$ 24 mil (defensor público superior titular). O PLC aumenta esses valores e estabelece subsídios entre R$ 24 mil e R$ 35 mil.