Criminosos assaltam cabine de estacionamento de shopping na Serra

Dois criminosos armados invadiram a cabine do estacionamento de um shopping no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na última quinta-feira (9), e renderam duas vítimas. Eles levaram dinheiro, celulares e fugiram. A ação foi gravada por uma câmera de videomonitoramento (veja acima).
Nas imagens, é possível ver que os dois chegam com armas em punho, recolhendo pertences das vítimas e colocando em uma mochila. Um homem e uma mulher aparecem rendidos. A ação é rápida; depois do roubo, os suspeitos fogem correndo.
Em nota, a Polícia Militar informou que "recebeu a informação de que dois indivíduos armados chegaram na cabine do estacionamento de um shopping no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, e roubaram dinheiro e celulares. Militares foram ao local, realizaram buscas, mas ninguém foi detido. As vítimas foram orientadas a registrar boletim de ocorrência na delegacia". A Polícia Civil também reforçou que é essencial que o boletim de ocorrência seja feito para que se instaure uma investigação.