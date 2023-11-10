Alunos vão ajudar quem quer renegociar dívidas em Vitória sábado (11)

Quem precisa de ajuda para entender ou renegociar dívidas poderá obter orientação gratuita neste sábado (11), na Capital. Das 8h às 12h, alunos da Faesa estarão disponíveis para realização do diagnóstico financeiro individual dos interessados. A ação social acontecerá no Laboratório de Informática (NAT 3) do centro universitário, localizado na Avenida Vitória.