Alunos vão ajudar quem quer renegociar dívidas em Vitória sábado (11)

Quem precisa de ajuda para entender ou renegociar dívidas poderá obter orientação gratuita neste sábado (11), na Capital. Das 8h às 12h, alunos da Faesa estarão disponíveis para realização do diagnóstico financeiro individual dos interessados. A ação social acontecerá no Laboratório de Informática (NAT 3) do centro universitário, localizado na Avenida Vitória.
Será feito o levantamento das dívidas, um plano de negociação e quitação e a verificação da possibilidade de enquadramento em programas como o Desenrola, do governo federal, e o Limpa Nome, do Serasa. O atendimento é gratuito, com 25 vagas disponibilizadas por ordem de chegada e formação de cadastro para atendimentos futuros.
É preciso levar os documentos pessoais (CPF, RG ou Carteira de Trabalho, Comprovante de Endereço, Título Eleitoral) e todos os demais documentos relacionados às dívidas. Também é importante ter a senha de acesso ao portal gov.br. Caso o cidadão não a tenha, receberá ajuda para criar uma na hora.
- Serviço: Atendimento e orientação sobre renegociação de dívidas e programas do governo federal: Desenrola e Limpa Nome do Serasa.
- Data: sábado (11)
- Horário: de 08h às 12h
- Local: Faesa, Laboratório de Informática (NAT 3) – Campus Vitória. Endereço: Av. Vitória, 2220 - Monte Belo, Vitória - ES, 29053-360