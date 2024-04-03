Crime em canteiro de obras: homem é morto a tiro em Cariacica

A vítima chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções", afirmou.