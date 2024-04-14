Criança morre e número de vítimas de acidente em João Neiva sobe para 2

Sobe para dois o número de mortos em acidente na BR 259, em João Neiva Crédito: Foto Leitor - Noêmia Martins

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi no km 3 da rodovia, próximo ao trevo que dá acesso a Colatina. A criança de nove anos morreu dentro da ambulância e a de sete anos, que também estava no veículo, foi socorrida com vida para o Hospital São José, em Colatina, na região Noroeste. O estado de saúde não foi divulgado, assim como mais detalhes sobre a identificação e dinâmica do acidente.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local, constatou que duas ambulâncias do Samu já estavam na cena, e o helicóptero do Notaer estava chegando naquele momento. Uma das crianças já tinha sido retirada do carro e estava sendo atendida pelo Samu e a outra estava presa pelos pés, entre os bancos traseiro e dianteiro. O homem estava em óbito, preso às ferragens.

Os militares iniciaram, imediatamente, o trabalho para desencarcerar a criança que ainda estava dentro do carro. Em seguida, as equipes atuaram no desencarceramento do corpo do homem, que foi retirado das ferragens e deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. Após a retirada de todas as vítimas, os bombeiros cobriram o óleo derramado na pista, utilizando terra.