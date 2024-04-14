Motorista fica gravemente ferido após batida entre carro e carreta na BR 101 em Anchieta

Um homem de 35 anos ficou gravemente ferido após um acidente na manhã deste domingo (14) no km 351 da BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas a batida envolveu um veículo de passeio e uma carreta.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta de 9h20. Devido ao impacto da batida o condutor do automóvel foi socorrido com lesões graves para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim.
Por meio de nota, a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF estiveram no local. Uma pessoa foi encaminhada para o hospital. As faixas ficaram com interdição para atendimento e foram totalmente liberadas as 12h36.