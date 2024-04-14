Jovem de 17 anos morre após moto atingir poste em São Mateus

Um jovem de 17 anos morreu em um acidente de moto no bairro Rio Preto, São Mateus, na tarde de sábado (13). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a motocicleta se chocou contra um poste. Um outro ocupante do veículo foi socorrido ao hospital.
O acidente foi registrado na estrada que dá acesso a Guriri. De acordo com os bombeiros, uma equipe voltava de outra ocorrência quando passou pelo local e se deparou com as vítimas caídas no chão. A corporação não soube informar se o jovem que morreu pilotava a motocicleta ou se estava como carona.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo do jovem de 17 anos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O outro ocupante da motocicleta foi socorrido por uma ambulância do Samu/192 para o Hospital Roberto Silvares, no mesmo município.