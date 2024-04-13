Quem são as cinco vítimas de acidente na BR 101 em Presidente Kennedy

Letícia Eriz, de 24 anos, uma das vítimas do trágico acidente Crédito: Arquivo da família

As vítimas, segundo apuração da repórter da TV Gazeta Sul Alice Sousa, são os irmãos Marcelo de Araújo, de 49 anos; Cristina de Araújo, de 51 anos e Sandra Araújo, de 53 anos. As outras vítimas são Gisele de Araújo, de 39 anos, casada com Marcelo; e a sobrinha deles, Letícia Eriz, de 24 anos.

A família iria visitar Valéria de Araújo Eriz que vive com a mãe e o marido em Itapemirim há alguns anos. Ela é mãe de Letícia. Em entrevista à repórter Alice Sousa, Valéria contou que a filha estava vindo para uma breve visita e que retornaria neste domingo (14).

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"Queria morrer hoje. Perdi um irmão, duas irmãs, minha cunhada e minha filha. Ela só tinha 24 anos, mas era muito consciente. Já era formada farmacêutica, tinha pós-graduação e começaria doutorado agora, mas acabou tudo" Valéria de Araújo Eriz - Mãe de Letícia Eriz

Assim como Valéria, que é farmacêutica, uma de suas irmãs também seguia a mesma profissão e a outra, Cristina, era gerente em uma farmácia. O irmão, Marcelo de Araújo, segundo ela, era químico, e a mulher trabalhava com o marido em um laboratório farmacêutico. Ela conta que Marcelo conhecia a estrada e era um motorista prudente.

“Meu irmão era muito responsável, uma pessoa extremamente prudente, conhecia muito o caminho do Rio para cá. Desde os 14 anos viajávamos para cá, e ele sempre foi muito cauteloso, muito calmo, não bebia, não fumava, ele era evangélico. Umas das minhas irmãs vinha passar as férias aqui e minha filha veio só para me ver um minuto, ia embora no domingo. Disse: 'Mamãe, vou aí só pra te ver'. Queria minha filha de volta”, disse, emocionada, a mãe.

Os corpos, segundo a família, serão levados para o Rio de Janeiro, onde serão realizados velório e sepultamento.

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