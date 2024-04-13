Motorista morre em acidente na BR 101 em Viana

Imagem de um dos veículos destruído após o acidente Crédito: Álvaro Guaresqui

Um acidente entre duas carretas na BR 101 terminou em morte na manhã deste sábado (13). A concessionária que administra a rodovia informou que foi acionada por volta das 8h15, e que a colisão ocorreu no trecho que compreende o município de Viana.

O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que o motorista que estava à frente parou para um pedestre atravessar, momento em que o veículo que estava atrás acabou colidindo na traseira da carreta. A colisão foi tão forte que o homem morreu. Nome e idade da vítima não foram divulgados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens e teve óbito constatado por um médico do Samu/192. "A equipe realizou o desencarceramento do corpo e acionou a perícia da Polícia Científica".

Segundo a PRF, houve interdição no sentido Vitória x Rio até 9 horas para atendimento à ocorrência.