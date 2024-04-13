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Presidente Kennedy

'Voltar a dirigir não vai ser fácil', diz motorista de carreta após acidente no ES

Jeová da Silva Matos, de 40 anos, contou detalhes de como aconteceu tragédia que deixou cinco mortos na BR 101, no Sul do Espírito Santo
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

13 abr 2024 às 14:45

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 14:45

Acidente deixou os veículos totalmente destruídos.
Acidente deixou os veículos totalmente destruídos. Crédito: Matheus Martins
O acidente envolvendo duas carretas e dois carros na BR 101, que resultou na morte de cinco pessoas e deixou uma ferida em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (13), deixou um dos motoristas de uma das carretas envolvidas na tragédia "sem chão", como ele mesmo contou, em entrevista à repórter da TV Gazeta Alice Sousa. 
Jeová da Silva Matos, de 40 anos, deu detalhes de como o acidente aconteceu. 
"Foi muito rápido. Eu estava na minha faixa da direita, quando o Corolla me ultrapassou e já colidiu com a carreta que estava descendo. Ele rodou e veio parar embaixo da minha carreta, do meu lado do motorista"
Jeová da Silva Matos - Motorista 
O condutor ainda não havia conseguido dormir. Ele permaneceu no local acompanhando a situação. Bastante emocionado, se emocionou ao falar sobre o momento em que tudo aconteceu. 
"Foram duas pancadas. Na hora, eu fiquei sem chão, não sabia o que fazer, eu só freei o carro e parei na frente. Tive que ficar meia hora para poder me localizar, para ver o que estava acontecendo, porque é uma fatalidade. Nunca tinha acontecido comigo"
Jeová da Silva Matos - Motorista
Jeová contou que, em quase 20 anos de profissão, foi a primeira vez que um acidente dessa proporção aconteceu com ele. O motorista da carreta não se feriu, mas lamentou a fatalidade.
"Graças a Deus, eu estou bem, mas eu fico muito triste pela família que se foi. Eu já dirijo desde os 21 anos, estou com 40 anos, e é a primeira vez que acontece uma coisa dessa comigo. Voltar a dirigir não vai ser tão fácil. Não desejo isso pra ninguém"
Jeová da Silva Matos - Motorista
Com informações de Alice Sousa, repórter da TV Gazeta.

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