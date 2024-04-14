Corpos de vítimas de acidente em Presidente Kennedy são levados para o RJ

Letícia Eriz, de 24 anos, uma das vítimas do trágico acidente, em Presidente Kennedy Crédito: Arquivo da família/Matheus Martins

Os corpos das cinco pessoas que morreram no acidente envolvendo duas carretas e dois carros na BR 101 em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, já foram levados para o Rio de Janeiro. Familiares informaram que o velório e enterro serão realizados em Duque de Caxias, de onde a família saiu antes de sofrer a colisão na madrugada de sábado (13).

A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, apurou que as cinco vítimas eram da mesma família. Eles viajavam em um Toyota Corolla e saíram de Duque de Caxias com destino a Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para visitar familiares.

As vítimas são os irmãos Marcelo de Araújo, de 49 anos; Cristina de Araújo, de 51 anos e Sandra Araújo, de 53 anos. Gisele de Araújo, de 39 anos, casada com Marcelo; e a sobrinha deles, Letícia Eriz, de 24 anos, também morreram no acidente.

A família iria visitar a irmã Valéria de Araújo Eriz que vive com a mãe e o marido em Itapemirim há alguns anos. Ela é mãe de Letícia. Em entrevista à repórter Alice Sousa, Valéria contou que a filha estava vindo para uma breve visita e que retornaria neste domingo (14).

O acidente

A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, informou que a colisão entre os veículos foi registrada por volta de 00h20 de sábado (13). Segundo o inspetor Motta, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações preliminares apontam que uma carreta teria invadido a contramão e atingido o Corolla. A dinâmica do acidente é investigada.