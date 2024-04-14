Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinco pessoas morreram

Corpos de vítimas de acidente em Presidente Kennedy são levados para o RJ

As vítimas, que eram da mesma família, tinham saído de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com destino a Itapemirim, no Sul do ES, quando sofreram o trágico acidente
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 abr 2024 às 10:39

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 10:39

Letícia Eriz, de 24 anos, uma das vítimas do trágico acidente, em Presidente Kennedy
Letícia Eriz, de 24 anos, uma das vítimas do trágico acidente, em Presidente Kennedy Crédito: Arquivo da família/Matheus Martins
Os corpos das cinco pessoas que morreram no acidente envolvendo duas carretas e dois carros na BR 101 em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, já foram levados para o Rio de Janeiro. Familiares informaram que o velório e enterro serão realizados em Duque de Caxias, de onde a família saiu antes de sofrer a colisão na madrugada de sábado (13).
A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, apurou que as cinco vítimas eram da mesma família. Eles viajavam em um Toyota Corolla e saíram de Duque de Caxias com destino a Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para visitar familiares.
As vítimas são os irmãos Marcelo de Araújo, de 49 anos; Cristina de Araújo, de 51 anos e Sandra Araújo, de 53 anos. Gisele de Araújo, de 39 anos, casada com Marcelo; e a sobrinha deles, Letícia Eriz, de 24 anos, também morreram no acidente.
A família iria visitar a irmã Valéria de Araújo Eriz que vive com a mãe e o marido em Itapemirim há alguns anos. Ela é mãe de Letícia. Em entrevista à repórter Alice Sousa, Valéria contou que a filha estava vindo para uma breve visita e que retornaria neste domingo (14).

Veja Também

Quem são as cinco vítimas de acidente na BR 101 em Presidente Kennedy

Acidente na BR 101 mata cinco pessoas em Presidente Kennedy, Sul do ES

O acidente

A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, informou que a colisão entre os veículos foi registrada por volta de 00h20 de sábado (13). Segundo o inspetor Motta, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações preliminares apontam que uma carreta teria invadido a contramão e atingido o Corolla. A dinâmica do acidente é investigada.
O motorista que estava no Honda HR-V, que também se envolveu no acidente, ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região, segundo a Eco 101. Os motoristas das carretas saíram ilesos.

Veja Também

'Voltar a dirigir não vai ser fácil', diz motorista de carreta após acidente no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados