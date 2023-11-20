Criança e adolescente morrem após se afogarem em lagoas no Norte do ES

Uma criança e um adolescente morreram afogados em lagoas do Norte do Espírito Santo neste domingo (19). As vítimas foram identificadas como Rostânio da Silva Gonçalves, de 6 anos, e Daniel dos Santos Putumuju Barros, de 13.

Rostânio estava no balneário de Mucurici, quando o incidente aconteceu. Ele foi levado para um hospital da cidade, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil, o serviço de transporte de cadáver foi acionado durante a noite, por volta das 20h13, para o recolhimento do corpo. Já Daniel, que se afogou em uma lagoa em Sooretama, chegou a ser socorrido após se afogar na água de Patrimônio da Lagoa, mas também não resistiu. O adolescente faleceu ainda dentro da ambulância.