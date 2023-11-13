Homem morre afogado e jovem desaparece após entrarem em rios de Linhares

Jean ainda não foi encontrado após entrar em um rio de Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O adolescente foi identificado como Jean Rocha de Oliveira. Segundo o irmão dele, Jucilei Pereira Santos, o jovem não sabia nadar e estava às margens do rio. Ele não iria entrar na água, mas percebeu que um amigo estava se afogando e tentou salvá-lo. O amigo conseguiu sair da água, mas Jean teria caído em um buraco e depois foi levado pela correnteza. Os bombeiros foram acionados por volta das 15h30.

“Ele tentou salvar um amigo e parece que caiu em um buraco e a correnteza teria levado ele. Foi o que o amigo nos disse. Minha mãe e o pai dele estão arrasados. É um menino bom, trabalhador e estudioso”, disse Jucilei, que é dono de uma distribuidora.

O irmão reclamou que ainda não viu bombeiros atuando no local para fazer buscas. “Os bombeiros tiraram a foto do local, mas não entraram na água ontem, por volta das 16h30. Eles falaram que os mergulhadores iriam chegar às 5h. Até agora ninguém apareceu. Eu fui na mata para procurar também”, relatou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos foram retomados desde o início da manhã desta segunda com o uso de embarcação e que também há equipe de mergulho para buscas submersas.

Homem encontrado no Rio Pequeno

A corporação disse que foi acionada às 16h para uma nova ocorrência de afogamento. A vítima, Divanir Ferreira Paiva, havia desaparecido no rio e foi depois encontrada na água já sem vida.