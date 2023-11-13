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Rio Doce e Rio Pequeno

Homem morre afogado e jovem desaparece após entrarem em rios de Linhares

Segundo o Corpo de Bombeiros, buscas continuam com embarcação e equipe de mergulho para tentar encontrar adolescente no Rio Doce
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 nov 2023 às 14:26

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 14:26

Jean ainda não foi encontrado
Jean ainda não foi encontrado após entrar em um rio de Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A tarde de domingo (13) foi marcada por duas ocorrências de afogamentos em rios de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, os casos aconteceram em um intervalo de 30 minutos. Em um deles, o corpo de um homem de 42 anos foi encontrado no Rio Pequeno, na altura do bairro Juparanã. No outro, um adolescente de 17 anos desapareceu no Rio Doce, no bairro Aviso, e até a manhã desta segunda-feira (14) não havia sido localizado. 
O adolescente foi identificado como Jean Rocha de Oliveira. Segundo o irmão dele, Jucilei Pereira Santos, o jovem não sabia nadar e estava às margens do rio. Ele não iria entrar na água, mas percebeu que um amigo estava se afogando e tentou salvá-lo. O amigo conseguiu sair da água, mas Jean teria caído em um buraco e depois foi levado pela correnteza. Os bombeiros foram acionados por volta das 15h30.
“Ele tentou salvar um amigo e parece que caiu em um buraco e a correnteza teria levado ele. Foi o que o amigo nos disse. Minha mãe e o pai dele estão arrasados. É um menino bom, trabalhador e estudioso”, disse Jucilei, que é dono de uma distribuidora.
O irmão reclamou que ainda não viu bombeiros atuando no local para fazer buscas. “Os bombeiros tiraram a foto do local, mas não entraram na água ontem, por volta das 16h30. Eles falaram que os mergulhadores iriam chegar às 5h. Até agora ninguém apareceu. Eu fui na mata para procurar também”, relatou.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos foram retomados desde o início da manhã desta segunda com o uso de embarcação e que também há equipe de mergulho para buscas submersas.

Homem encontrado no Rio Pequeno

A corporação disse que foi acionada às 16h para uma nova ocorrência de afogamento. A vítima, Divanir Ferreira Paiva, havia desaparecido no rio e foi depois encontrada na água já sem vida.
Polícia Civil informou, em nota, que o corpo de Divanir foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. Sobre o caso do adolescente, no Rio Doce, não localizou acionamento.

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