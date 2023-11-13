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4 veículos recuperados

Desmanche de motos é descoberto após denúncia anônima na Serra

Guarda Municipal flagrou local no bairro Balneário Carapebus, na noite de domingo (12); além das motos roubadas, foram encontradas placas para clonagem dos veículos
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

13 nov 2023 às 12:06

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 12:06

Um desmanche de motocicletas foi descoberto pela Guarda Municipal da Serra na noite deste domingo (12), no bairro Balneário Carapebus, Serra.
Um desmanche de motocicletas foi descoberto pela Guarda Municipal da Serra na noite deste domingo (12), no bairro Balneário Carapebus, Serra. Crédito: Divulgação/Guarda Municipal da Serra
Um desmanche de motos foi descoberto pela Guarda Municipal da Serra na noite de domingo (12), no bairro Balneário Carapebus, Serra, após uma denúncia anônima informando que havia um veículo roubado em um terreno na região. No local, uma moto com restrição de furto e roubo foi encontrada.
Ainda no terreno onde os criminosos praticavam o desmanche, os agentes da Guarda Municipal encontraram outros quatro veículos, e três também possuíam restrição de furto e roubo. Uma das motos já havia sido clonada.  
A Guarda também encontrou placas de identificação de veículos, um manual onde explicava como clonar placas, duas latas de tinta em spray, ferramentas para moto, 13 papéis com gravação de chassis e miolos de outras motos. Segundo a Guarda, os suspeitos trocavam as placas para poder vender os veículos roubados.
A Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra e nenhum suspeito foi conduzido pela Guarda Municipal. O caso irá seguir em investigação pela instituição policial.
As cinco motos encontradas no local de desmanche foram encaminhadas para o pátio credenciado do Detran e que os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo (DFRV) para que o processo de restituição seja feito.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber se houve acionamento, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta 

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