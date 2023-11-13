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Em Bento Ferreira

Homem é preso após trancar a ex e a filha dela em casa sem comida em Vitória

O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria, ameaça e cárcere privado
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

13 nov 2023 às 12:33

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 12:33

Um homem de 45 anos foi preso por trancar a ex-mulher, de 46 anos, e a filha dela, uma adolescente de 16 anos, dentro de casa, sem alimentação, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na tarde de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que o suspeito estava alterado, e cometeu agressões verbais e violência psicológica e moral contra as duas.
A mulher relatou aos militares que o homem havia deixado a porta da residência trancada, chegando a trocar o miolo da fechadura e deixando ela e a filha sem alimentação durante o dia. O local onde eles viviam pertence ao pai do suspeito e a vítima não teria para onde ir caso saísse da residência.
O homem, a mulher e a filha dela foram levados para o Plantão Especializado da Mulher (PEM) para que as providências legais fossem tomadas. A vítima deu prosseguimento ao atendimento junto à PM e solicitou medida protetiva contra o suspeito.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria, ameaça e cárcere privado, duas vezes por cada crime, por ter cometido contra a mulher e a filha dela, que é uma adolecente com deficiência. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
*VITOR GREGÓRIO é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve supervisão e edição da EDITORA WANESSA SCARDUA.

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