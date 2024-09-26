Criança de 2 anos é atropelada por carro em rodovia de Nova Venécia

Um menino de dois anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro na ES 220, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (25). A criança foi socorrida e levada uma unidade hospitalar na cidade, e depois foi transferida para o Hospital São José, em Colatina, devido à gravidade do quadro de saúde.
A Polícia Militar descreveu em boletim de ocorrência que a mãe do menino contou aos policiais que estava com o marido e os dois filhos em um carro, quando parou às margens da ES 220 para que a família saísse e atravessasse a rodovia.
Já o motorista do automóvel envolvido no acidente, um Ford Ka, afirmou, conforme a ocorrência da PM, que seguia em direção a Vila Pavão e reduziu a velocidade para a travessia da família, porém, uma das crianças se soltou dos pais e correu para trás do carro que estava parado no acostamento. Ele disse que no momento em que seguiu com a viagem, o menino de dois anos correu novamente para frente do carro dele e acabou sendo atropelada.
O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações da ocorrência. Em nota, a corporação informou que nos acidentes em que não há vítimas fatais e ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal.
"A Polícia Civil orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência ou diretamente à Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PMES, como uma das provas", finalizou.