Corrida Mochuara altera trânsito na Nova Orla de Cariacica no domingo

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos, de 39 e 40 anos, e apreendeu armas, incluindo três fuzis, carregadores e munições durante uma operação realizada na manhã desta terça-feira (16) nos municípios de Serra, Cariacica e Vila Velha.
A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), que cumpriu seis mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão preventiva. Os dois principais alvos da operação foram localizados e presos.
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o Denarc descobrir que uma família usava um sítio em Viana para armazenar armas e drogas e, em seguida, distribuir para traficantes. Os agentes começaram a rastrear quem seriam os fornecedores dessas armas, e chegaram aos dois suspeitos.
Os dois presos tinham uma vida dupla e trabalhavam em empregos formais: um tinha uma distribuidora de gás o outro trabalhava em uma empresa de energia. Os nomes deles não foram divulgados.
"Com essas prisões a gente traz uma segurança para a população, pois são armas com alta capacidade de letalidade, muito utilizadas em ataques entre facções e contra a polícia", destacou o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, Jordano Bruno.
Durante o cumprimento das buscas, os policiais apreenderam:
- 2 fuzis calibre 5.56mm;
- 1 fuzil calibre 9mm;
- 1 carabina calibre .40;
- 1 pistola calibre .45 ACP;
- 1 pistola calibre 9mm;
- 1 pistola calibre .22 LR;
- 1 revólver calibre .38;
- 20 carregadores de calibres diversos;
- 566 munições de calibres diversos;
- 1 mira holográfica e 2 bipés para armas de precisão;
- 1 par de algemas;
- 1 veículo Toyota Etios equipado com giroflex oculto (utilizado para simular viatura descaracterizada);
- 1 veículo Toyota Corolla;
- R$ 8.040 em espécie.