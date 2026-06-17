Criança fica ferida após carro ser atingido por carreta e bater em placa em Cariacica

Uma criança de seis anos ficou ferida após o carro da família ser atingido por uma carreta e colidir contra a placa de um posto de combustíveis na noite de terça-feira (16), em Jardim América, Cariacica. Os ocupantes do automóvel, um Fiat Uno, haviam acabado de sair do Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município.





Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, no carro da família estavam um casal e os três filhos, de 2, 4 e 6 anos. O pai contou que saiu de casa, em São Torquato, Vila Velha, para levar o filho mais velho, que estava passando mal, até a unidade de saúde. Após o menino ser atendido e liberado, a família voltava para casa quando teve o carro atingido ao parar em um sinal de trânsito.





“A carreta que vinha atrás estava na velocidade maior que a minha. Acho que cochilou e bateu na traseira do meu carro. Minha reação foi olhar para a frente e ver para onde meu carro ia. Vi que ia direto para o combustível. Ia explodir. Minha opção era jogar na placa. Quando joguei o carro e bateu, olhei para trás e vi minha mulher gritando e meus filhos chorando”, contou o motorista e pai das crianças, Rafael Rocha.