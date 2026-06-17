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Em Jardim América

Criança fica ferida após carro ser atingido por carreta e bater em placa em Cariacica

Casal e três filhos voltavam de atendimento médico quando acidente aconteceu, na noite de terça-feira (16); menino de 6 anos foi levado ao hospital

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 07:45

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 jun 2026 às 07:45

Uma criança de seis anos ficou ferida após o carro da família ser atingido por uma carreta e colidir contra a placa de um posto de combustíveis na noite de terça-feira (16), em Jardim América, Cariacica. Os ocupantes do automóvel, um Fiat Uno, haviam acabado de sair do Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município.


Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, no carro da família estavam um casal e os três filhos, de 2, 4 e 6 anos. O pai contou que saiu de casa, em São Torquato, Vila Velha, para levar o filho mais velho, que estava passando mal, até a unidade de saúde. Após o menino ser atendido e liberado, a família voltava para casa quando teve o carro atingido ao parar em um sinal de trânsito.


“A carreta que vinha atrás estava na velocidade maior que a minha. Acho que cochilou e bateu na traseira do meu carro. Minha reação foi olhar para a frente e ver para onde meu carro ia. Vi que ia direto para o combustível. Ia explodir. Minha opção era jogar na placa. Quando joguei o carro e bateu, olhei para trás e vi minha mulher gritando e meus filhos chorando”, contou o motorista e pai das crianças, Rafael Rocha.

Com o impacto, a frente do Fiat Uno ficou completamente amassada e o para-brisa se soltou. O mesmo filho, de seis anos, que havia sido atendido pouco tempo antes, foi o único a se ferir. Ele foi levado para o Hospital Infantil de Vila Velha. Já a mãe ficou muito abalada.


Segundo a polícia, uma testemunha contou que o motorista da carreta disse não ter visto o carro porque estaria em um ponto cego. Ainda segundo testemunhas, o condutor não permaneceu no local para prestar apoio à família atingida no acidente.


Segundo informações do cabo Montibeller, da Polícia Militar, outro motociclista teria chegadou  seguir a carreta para tentar obter informações sobre o veículo, mas não conseguiu mais detalhes. O Fiat Uno foi retirado do local por um guincho. Segundo Rafael Rocha, o automóvel não tem seguro.


“Tenho três filhos autistas. Meu único jeito de comprar o carro foi para atender meus filhos e acabou de acontecer o que aconteceu”, lamentou o pai.


Ainda conforme o cabo Montibeller, o motorista do Fiat Uno não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os quatro pneus do carro estavam em más condições. Rafael Rocha também fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.


“Foram adotadas as medidas administrativas,com multas por ser inabilitado e para os pneus. O boletim será encaminhado à Polícia Civil”, disse o cabo Montibeller.


* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. 

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