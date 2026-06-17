Minha Saúde ES: veja como vai funcionar o aplicativo que reúne exames, vacinas e consultas pelo celular

Quem utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo passará a ter acesso a consultas, exames, vacinas e medicamentos diretamente pelo celular. O governo do Estado lançou nesta quarta-feira (17) o aplicativo Minha Saúde ES, plataforma que promete reunir em um único ambiente informações que hoje estão distribuídas em diferentes sistemas da rede pública de saúde.
Como baixar?
Disponível gratuitamente para Android e iPhone a partir desta quinta-feira (18), o aplicativo funcionará como uma espécie de carteira digital de saúde dos capixabas.
Para acessar a ferramenta, será necessário fazer login com a conta Gov.br — a mesma usada para acessar diversos serviços digitais do governo federal.
Depois disso, o usuário poderá visualizar informações pessoais relacionadas aos atendimentos realizados na rede pública estadual.
O que será possível consultar?
Entre os principais serviços disponíveis estão:
Agendamentos de consultas e exames;
Comprovantes de marcação dos procedimentos;
Resultados e laudos de exames;
Histórico de vacinação;
Solicitações de medicamentos feitas na Farmácia Cidadã;
Informações sobre doação de sangue;
Cadastro para doação de medula óssea;
Orientações sobre intoxicações.
Na prática, a proposta é que o cidadão tenha acesso ao próprio histórico de saúde sem precisar guardar documentos impressos ou buscar informações em diferentes plataformas.
Lembretes para não perder consultas
Uma das funções do aplicativo será o envio de notificações para lembrar o usuário de consultas e exames agendados.
A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é reduzir o número de faltas, um dos principais problemas enfrentados pela rede pública. Quando um paciente não comparece e não avisa com antecedência, a vaga acaba sendo perdida e deixa de ser utilizada por outra pessoa que aguarda atendimento.
Segundo o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa, o aplicativo amplia os serviços digitais que já vêm sendo oferecidos aos usuários do SUS.
"Já realizamos o envio de lembretes de consultas e exames pelo WhatsApp e também disponibilizamos o cancelamento desses procedimentos pela mesma ferramenta. Agora damos mais um passo ao reunir essas informações em um ambiente único e de fácil acesso", afirmou.
Integração com relógios inteligentes
O aplicativo também permitirá conexão com dispositivos inteligentes, como relógios e pulseiras eletrônicas.
Com isso, usuários poderão acompanhar informações relacionadas a atividades físicas e hábitos de saúde dentro da própria plataforma.
E quem tem plano de saúde?
Em uma primeira etapa, o foco será reunir informações da rede pública estadual. Porém, a expectativa do governo é ampliar gradualmente a base de dados.
Segundo a Sesa, o Espírito Santo já recebe informações de atendimentos e exames realizados na rede privada por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. A intenção é que, futuramente, usuários de planos de saúde também consigam visualizar esse histórico dentro do aplicativo.
Durante o lançamento da ferramenta, o governador do Estado, Ricardo Ferraço, afirmou que o objetivo é facilitar a vida dos usuários da rede pública.
"Estamos colocando a saúde na palma da mão dos capixabas. Esse aplicativo aproxima o cidadão da rede de saúde e oferece mais praticidade no dia a dia", disse.