Minha Saúde ES: veja como vai funcionar o aplicativo que reúne exames, vacinas e consultas pelo celular

Uma das funções do aplicativo será o envio de notificações para lembrar o usuário de consultas e exames agendados.





A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é reduzir o número de faltas, um dos principais problemas enfrentados pela rede pública. Quando um paciente não comparece e não avisa com antecedência, a vaga acaba sendo perdida e deixa de ser utilizada por outra pessoa que aguarda atendimento.





Segundo o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa, o aplicativo amplia os serviços digitais que já vêm sendo oferecidos aos usuários do SUS.





"Já realizamos o envio de lembretes de consultas e exames pelo WhatsApp e também disponibilizamos o cancelamento desses procedimentos pela mesma ferramenta. Agora damos mais um passo ao reunir essas informações em um ambiente único e de fácil acesso", afirmou.