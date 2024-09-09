Corpo em decomposição é encontrado em bairro de São Mateus

O corpo de um homem, em avançado estado de decomposição, foi encontrado nesta segunda-feira (9) no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. As informações são da Polícia Militar.
O cadáver foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. Segundo a Polícia Civil, o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.