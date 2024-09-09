Homem e mulher morrem atropelados por carro em Cachoeiro de Itapemirim

Vítimas estavam paradas no acostamento após o carro que elas ocupavam apresentar problemas Crédito: Polícia Militar

Ainda conforme a Polícia Militar, as vítimas, Erliei Louzadae, de 56 anos, e Juliene Caetano da Silva, de 38, estavam no acostamento após o carro deles, um Honda Fit, apresentar problemas. Os dois desceram e o filho continuou dentro do veículo. O condutor com sinais de embriaguez, que estava a bordo de um Chevrolet Celta, alegou ter perdido o controle do veículo, atingindo o casal, que morreu na hora.

Conforme apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, o condutor, de 58 anos, fez o teste do bafômetro, que deu positivo. Ele foi conduzido à delegacia. O casal morto era de Espera Feliz, em Minas Gerais. O filho deles precisou ficar no local até anoitecer, aguardando que familiares fossem buscá-lo.

A reportagem de A Gazeta solicitou informações às polícias Civil e Científica. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 58 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e homicídio (duas vezes). Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.