Homem e mulher morrem atropelados por carro em Cachoeiro de Itapemirim

Um casal de Minas Gerais morreu atropelado por um carro na tarde desta segunda-feira (9) na BR 482, na altura do posto policial de Coutinho, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O filho das vítimas, de 16 anos, viu tudo. Segundo a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez.
Ainda conforme a Polícia Militar, as vítimas, Erliei Louzadae, de 56 anos, e Juliene Caetano da Silva, de 38, estavam no acostamento após o carro deles, um Honda Fit, apresentar problemas. Os dois desceram e o filho continuou dentro do veículo. O condutor com sinais de embriaguez, que estava a bordo de um Chevrolet Celta, alegou ter perdido o controle do veículo, atingindo o casal, que morreu na hora.
Conforme apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, o condutor, de 58 anos, fez o teste do bafômetro, que deu positivo. Ele foi conduzido à delegacia. O casal morto era de Espera Feliz, em Minas Gerais. O filho deles precisou ficar no local até anoitecer, aguardando que familiares fossem buscá-lo.
A reportagem de A Gazeta solicitou informações às polícias Civil e Científica. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 58 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e homicídio (duas vezes). Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
A Polícia Científica (PCIES) disse que a perícia foi acionada na tarde desta segunda-feira (09), por volta das 17h20, para uma ocorrência de choque com morte na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.