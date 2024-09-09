Carro pega fogo após motorista abastecer em posto de combustíveis no ES

Um incêndio atingiu um veículo no meio da rua no bairro Lacê, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (9). Ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, o proprietário do carro, o ajudante de pedreiro João Filipe Moura, contou que o fogo começou logo depois que ele abasteceu o automóvel em um posto de combustíveis.
"Estava voltando do Centro, pois fui levar a minha cunhada para resolver uns negócios. Parei no posto para abastecer e coloquei R$ 30 de gasolina. Quando eu estava saindo do posto o fogo começou e dominou o carro, já era, perdi meu carro. Começou um cheiro de queimado muito forte e, de repente, o fogo subiu no capô", disse.
No veículo, além de João, estavam a cunhada e o irmão dele. Apesar do susto, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para conter as chamas.
