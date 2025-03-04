Corpo de mulher é encontrado em represa na zona rural de São Mateus

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando em uma represa na zona rural de São Mateus, no Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (4). Um familiar identificou a vítima como Vanessa Braun Peter, de 34 anos, que residia em Colatina, na região Noroeste. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no manancial, os oficiais acionaram o Corpo de Bombeiros, que retirou a mulher da água e constatou sua morte. A perícia foi acionada.