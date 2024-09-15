Corpo carbonizado é encontrado em carro após acidente em João Neiva

Um homem morreu após um acidente com um carro na madrugada deste domingo (15) no bairro Cristal, em João Neiva, Norte do Espírito Santo. O corpo foi encontrado carbonizado pela equipe de resgate.
De acordo com a Polícia Militar, quando a viatura chegou ao local, o Corpo de Bombeiros apagava as chamas do veículo. Quando o incêndio foi finalizado, foi constatado que havia um corpo carbonizado dentro do carro. A perícia foi acionada. Além de pegar fogo, o automóvel estava tombado.
A Polícia Científica (PCIES) informa que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As causas do acidente não foram esclarecidas.