Pai e filho que morreram afogados em lagoa de Linhares eram da Serra

O homem teria entrado na água para salvar o filho que estava se afogando, mas os dois afundaram e não foram mais vistos. Os corpos foram encontrados na manhã deste domingo (15), após buscas que começaram no sábado (14). O repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta , esteve na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para onde os corpos foram levados e conversou com a Maria Betania Chagas dos Santos Salles, mãe e esposa das vítimas.

Maria contou durante entrevista que a irmã dela mora em Linhares. “Nós programamos isso já tinha um mês, meu irmão da Bahia também veio com a família e estávamos nos divertindo muito. Chegamos na sexta à noite e no sábado levantamos cedo, preparamos comida e bebida para passar o dia na lagoa, mas infelizmente aconteceu isso”, disse.

Ela ainda contou que os afogamentos ocorreram logo após o almoço. “Felipe já tinha atravessado uma vez com os primos. Almoçamos e esperamos, fomos para a praia e depois a voltamos. Aí eles foram atravessar, mas em um local que era bem mais perto do que eles já tinham atravessado, só que ele cansou. E nisso que ele se cansou, o meu irmão notou que ele estava se afogando e foi ajudar. Falou para o Felipe nadar de cachorrinho. Aí ele falou com o tio que já estava muito cansado. Foi a hora que meu esposo viu e jogou a bola para tentar ajudar ele a flutuar, mas ele estava muito cansado e ele não aguentou pegar a bola e afundou. Meu esposo afundou junto para pegar ele, mas nenhum dos dois voltou mais”.