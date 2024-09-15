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Tristeza

Pai e filho que morreram afogados em lagoa de Linhares eram da Serra

No sábado, Werley teria entrado na água para salvar o filho Luiz Felipe que estava se afogando, mas os dois afundaram. Corpos foram achados neste domingo
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

15 set 2024 às 18:24

Publicado em 15 de Setembro de 2024 às 18:24

Werley e o seu filho Luiz Felipe passavam o fim de semana em familia
Werley e o seu filho Luiz Felipe passavam o fim de semana em familia Crédito: Montagem - A Gazeta
Werley Deodoto Silva Salles, 41 anos e o seu filho Luiz Felipe Santos Salles, 20 anos, passavam o fim de semana em familia quando morreram afogados na Lagoa Monsaraz, na região de Povoação, em Linhares, Norte do Espirito Santo. Eles moravam na Serra, na Grande Vitória, e haviam programado o passeio há um mês.
O homem teria entrado na água para salvar o filho que estava se afogando, mas os dois afundaram e não foram mais vistos. Os corpos foram encontrados na manhã deste domingo (15), após buscas que começaram no sábado (14). O repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, esteve na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para onde os corpos foram levados e conversou com a Maria Betania Chagas dos Santos Salles, mãe e esposa das vítimas.
Maria contou durante entrevista que a irmã dela mora em Linhares. “Nós programamos isso já tinha um mês, meu irmão da Bahia também veio com a família e estávamos nos divertindo muito. Chegamos na sexta à noite e no sábado levantamos cedo, preparamos comida e bebida para passar o dia na lagoa, mas infelizmente aconteceu isso”, disse.
Ela ainda contou que os afogamentos ocorreram logo após o almoço. “Felipe já tinha atravessado uma vez com os primos. Almoçamos e esperamos, fomos para a praia e depois a voltamos. Aí eles foram atravessar, mas em um local que era bem mais perto do que eles já tinham atravessado, só que ele cansou. E nisso que ele se cansou, o meu irmão notou que ele estava se afogando e foi ajudar. Falou para o Felipe nadar de cachorrinho. Aí ele falou com o tio que já estava muito cansado. Foi a hora que meu esposo viu e jogou a bola para tentar ajudar ele a flutuar, mas ele estava muito cansado e ele não aguentou pegar a bola e afundou. Meu esposo afundou junto para pegar ele, mas nenhum dos dois voltou mais”.
O velório e o sepultamento de Werley e de Luiz Felipe ocorreram neste domingo (15) no Cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta em Vila Velha. Werley trabalhava na mineradora Vale.

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