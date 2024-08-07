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Distrito Federal

Advogado morto em piscina de hotel de luxo ficou 10 minutos submerso

A Polícia Civil não informou as circunstâncias do afogamento, nem se a equipe de socorro da rede hoteleira agiu com rapidez para salvar o hóspede
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2024 às 17:18

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 17:18

Otávio Vargas Valentim, 52, se afogou no sábado (2) em uma piscina de um hotel de luxo no DF
Otávio Vargas Valentim, 52, se afogou no sábado (2) em uma piscina de um hotel de luxo no DF Crédito: Reprodução | Redes sociais
O advogado Otávio Vargas Valentim, 52, que morreu afogado na piscina de um hotel de luxo em Brasília (DF), ficou cerca de 10 minutos submerso na água, segundo informações repassadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Otávio, que era natural de São Paulo, se afogou no sábado (2) e o óbito foi confirmado no domingo (3).
Ele foi encontrado inconsciente no fundo da piscina por um garçom do hotel. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas quando chegaram, uma médica que estava hospedada no hotel já havia iniciado o resgate. O advogado conseguiu reagir após 26 minutos de manobras de reanimação cardiopulmonar. Em seguida, após ter os sinais vitais restabelecidos, ele foi levado para o Hospital de Base com vida, mas não resistiu e morreu. Otávio estava na capital federal a trabalho.
A Polícia Civil do DF não informou as circunstâncias do afogamento, nem se a equipe de socorro da rede hoteleira agiu com rapidez para salvar o hóspede. Em nota, o Royal Tulip, hotel em que Otávio estava hospedado, afirmou que socorristas foram acionados assim que o acidente foi constatado. O hotel também afirmou que dispõe de guarda-vidas no local, coopera com as autoridades e está "dando todo o suporte possível à família do hóspede".

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