Advogado morto em piscina de hotel de luxo ficou 10 minutos submerso

Otávio Vargas Valentim, 52, se afogou no sábado (2) em uma piscina de um hotel de luxo no DF Crédito: Reprodução | Redes sociais

O advogado Otávio Vargas Valentim, 52, que morreu afogado na piscina de um hotel de luxo em Brasília (DF), ficou cerca de 10 minutos submerso na água, segundo informações repassadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Otávio, que era natural de São Paulo, se afogou no sábado (2) e o óbito foi confirmado no domingo (3).

Ele foi encontrado inconsciente no fundo da piscina por um garçom do hotel. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas quando chegaram, uma médica que estava hospedada no hotel já havia iniciado o resgate. O advogado conseguiu reagir após 26 minutos de manobras de reanimação cardiopulmonar. Em seguida, após ter os sinais vitais restabelecidos, ele foi levado para o Hospital de Base com vida, mas não resistiu e morreu. Otávio estava na capital federal a trabalho.