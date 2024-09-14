Homem tenta salvar filho que se afogava e os dois morrem em lagoa de Linhares

A perícia Científica foi acionada na manhã deste domingo e os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal, (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para a família. A ocorrência está em andamento.

ERRATA: Versão anterior dessa matéria trazia a informação de que se tratava de uma criança. O filho tinha 20 anos e o pai 41 anos. Neste domingo (15), os bombeiros encontraram os corpos. O nome das vítimas também foi revelado. O texto foi atualizado.