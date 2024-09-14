Homem tenta salvar filho que se afogava e os dois morrem em lagoa de Linhares

Werley Deodato da Silva Salles, de 41 anos, e o filho dele Luiz Felipe Santos Salles, de 20 anos, morreram afogados na Lagoa Monsaraz, em Povoação, Linhares, no Norte do Espírito Santo. O pai teria entrado na água para salvar o rapaz, mas os dois acabaram afundando. O caso aconteceu no último sábado (14). Os mergulhadores realizaram buscas durante todo a tarde na tentativa de localizar as vítimas, porém os corpos foram encontrados na manhã deste domingo (15).
À reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 13h30 deste sábado (14) e, ao chegarem no local, foram comunicados por populares que uma criança nadava na lagoa, quando começou a se afogar. "Um homem entrou na água para tentar salvar o menino e os dois acabaram submergindo, desaparecendo em seguida", informou a corporação. Neste domingo, a informação foi corrigida: a vítima era um jovem de 20 anos.
A perícia Científica foi acionada na manhã deste domingo e os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal, (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para a família. A ocorrência está em andamento.
ERRATA: Versão anterior dessa matéria trazia a informação de que se tratava de uma criança. O filho tinha 20 anos e o pai 41 anos. Neste domingo (15), os bombeiros encontraram os corpos. O nome das vítimas também foi revelado. O texto foi atualizado.