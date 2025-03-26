Cidades do ES recebem novo alerta de chuvas intensas; veja lista

2. Água Doce do Norte
3. Águia Branca
4. Alto Rio Novo
5. Aracruz
6. Baixo Guandu
7. Barra de São Francisco
8. Boa Esperança
9. Cariacica
10. Colatina
11. Conceição da Barra
12. Domingos Martins
13. Ecoporanga
14. Fundão
15. Governador Lindenberg
16. Ibiraçu
17. Itaguaçu
18. Itarana
19. Jaguaré
20. João Neiva
21. Laranja da Terra
22. Linhares
23. Mantenópolis
24. Marilândia
25. Montanha
26. Mucurici
27. Nova Venécia
28. Pancas
29. Pedro Canário
30. Pinheiros
31. Ponto Belo
32. Rio Bananal
33. Santa Leopoldina
34. Santa Maria de Jetibá
35. Santa Teresa
36. São Domingos do Norte
37. São Gabriel da Palha
38. São Mateus
39. São Roque do Canaã
40. Serra
41. Sooretama
42. Viana
43. Vila Pavão
44. Vila Valério
45. Vila Velha
46. Vitória