Chuva alaga residenciais do 'Minha Casa, Minha Vida' em Linhares; vídeo

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:47
Uma chuva forte que atingiu Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (6), causou transtornos e alagamentos em pelo menos dois bairros da cidade. Imagens registradas pela repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, logo após o temporal, mostram ruas alagadas nos residenciais Rio Doce e Mata do Cacau, no bairro Aviso (veja acima). Os imóveis são do programa habitacional 'Minha Casa, Minha Vida', do governo federal, e foram entregues neste ano.
Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no Centro de Linhares choveu 16 milímetros em uma hora durante a manhã. Depois, a chuva ficou mais fraca, somando 17 milímetros ao todo. A pasta explicou que equipes atuam nas áreas afetadas, e pede que os moradores respeitem o cronograma de descarte de lixo doméstico e entulhos – já que o acúmulo de resíduos contribui para o entupimento da rede pluvial e das bocas de lobo, provocando alagamentos pontuais.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que o posto de saúde do Residencial Rio Doce, atingido pela água da chuva, já teve o problema solucionado e que os atendimentos não foram comprometidos.
