Veja vídeo

Chuva alaga residenciais do 'Minha Casa, Minha Vida' em Linhares; vídeo

Ruas ficaram alagadas nos residenciais Rio Doce e Mata do Cacau, no bairro Aviso; imóveis de programa habitacional foram entregues neste ano

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:47

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no Centro de Linhares choveu 16 milímetros em uma hora durante a manhã. Depois, a chuva ficou mais fraca, somando 17 milímetros ao todo. A pasta explicou que equipes atuam nas áreas afetadas, e pede que os moradores respeitem o cronograma de descarte de lixo doméstico e entulhos – já que o acúmulo de resíduos contribui para o entupimento da rede pluvial e das bocas de lobo, provocando alagamentos pontuais.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o posto de saúde do Residencial Rio Doce, atingido pela água da chuva, já teve o problema solucionado e que os atendimentos não foram comprometidos.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta